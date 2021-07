23 interwencje zakopiańskiej policji w ciągu zaledwie kilkunastu godzin - tak wygląda nocna rzeczywistość pod Tatrami. Z soboty na niedzielę funkcjonariusze mieli ręce pełne roboty w związku z awanturami i wybrykami pijanych turystów.

Policjanci z Zakopanego przedstawili informacje dotyczące interwencji, które przeprowadzili w trakcie weekendu. Mundurowi byli potrzebni w wielu miejscach.

W pobliżu Domu Kultury w Poroninie pobiło się kilkanaście osób. Z kolei w Białce Tatrzańskiej otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwych i wulgarnych rodzicach.

Wczoraj informowaliśmy o sytuacji, do jakiej doszło na jednej ze stacji benzynowych.

To była dość zaskakująca sytuacja - przyznał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Jak opowiadał, funkcjonariusz po zatankowaniu samochodu wszedł na stację paliw, żeby zapłacić. Zauważył, że pięć młodych osób nie ma na sobie maseczek. Młodzi ludzie nie reagowali na uwagi funkcjonariusza.

Dwie z tych osób założyły ostatecznie maseczki i wyszły ze stacji. Natomiast trzy osoby - dwie dziewczyny i chłopak - zaczęły się agresywnie zachowywać wobec policjanta i policjantki.

W chwili kiedy policjant próbował poprosić kobietę do radiowozu, aby wykonać z nią dalsze czynności, ona drzwiami uderzyła w policjanta i zaczęła uciekać. Jest to nagrane na filmie jednej z osób, która była świadkiem tego zdarzenia - przyznał Wieczorek.

Konieczny był pościg. Kiedy założono jej kajdanki, zmieniła swoją postawę. My jako policjanci powiedzieliśmy, że tej sytuacji nie zostawimy. Każdy atak na policjanta - w tej sytuacji mamy do czynienie z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta - kierujemy do prokuratury - zaznaczył w rozmowie z RMF FM.

Kobieta musi się liczyć z zarzutami i odpowiedzialnością karną do trzech lat pozbawienia wolności. Wobec osób, które nie podporządkowały się do poleceń policjantów, skierujemy wniosek do sądu o ukaranie. Może im grozić grzywna nawet do 5 tys. złotych - dodał Roman Wieczorek.

Policjanci z Zakopanego opublikowali kronikę interwencji w nocy z soboty na niedzielę. Oto ona:

18.30 - Zgłoszenie o nietrzeźwych i wulgarnych rodzicach. Białka Tatrzańska

19.54 - Awantura w pensjonacie. Nietrzeźwy i agresywny partner. Gliczarów Górny

20.28 - Nietrzeźwy mężczyzna przewraca się. Zakopane

20.30 - Środkiem drogi idzie nietrzeźwy mężczyzna. Biały Dunajec

20.33 - Nietrzeźwi na Krupówkach spożywają alkohol, przewracają się. Zakopane.

21.13 - Nietrzeźwy awanturuje się. Dzianisz.

21.42 - Nietrzeźwy na Krupówkach spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem. Zakopane.

22.25 - Zakłócenie ciszy nocnej przez głośną imprezę. Zakopane.

22.58 - Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Zakopane Przewodników Tatrzańskich.

23.03 - Zakłócenie ciszy nocnej poprzez głośną muzykę. Dzianisz.

23.24 - Nietrzeźwy dewastuje ławkę. Bukowina Tatrzańska.

23.35 - Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Zakopane Kasprusie.

23.46 - Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Zakopane Krupówki.

23.50 - Interwencja na stacji paliw. Zakopane.

0.10 - Grupa około 10 osób zakłóca cisze nocną. Zakopane Jagiellońska.

1.37 - Zakłócenie ciszy nocnej przez grupę młodzieży. Zakopane Kościuszki.

1.44 - Grupa nietrzeźwych chodzi po osiedlu Ustup i zakłóca cioszę mieszkańcom. Zakopane.

2.02 - Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Zakopane.

2.18 - Awantura na Placu Niepodległości, kilkanaście osób zakłóca porządek publiczny. Zakopane.

2.30 - W pobliżu Domu Kultury w Poroninie bije się kilkanaście osób. Poronin.

2.46 - Kilkanaście nietrzeźwych osób na Krupówkach agresywnych, zaczepiają innych. Zakopane.

3.17 - Zgłoszenie dziecka o tym, że biją się rodzice. Białka Tatrzańska.

5.31 - Do domu wtargnął nietrzeźwy i awanturuje się. Zakopane.