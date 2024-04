"Możemy mieć przekonanie, że i konkursy były ustawione, i cały ten program był ustawiony" - mówiła o "willi plus" wiceszefowa resortu edukacji Joanna Mucha, prezentując szczegóły audytu programu. Posłanka poinformowała, że beneficjenci w związku z nieprawidłowościami zwrócili MEN 3,5 mln zł.

Sekretarze stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Joanna Mucha i Katarzyna Lubnauer na konferencji prasowej / Tomasz Gzell / PAP

W realizacji są dwa zwroty na sumę prawie 3,2 mln zł - zaznaczyła Mucha podczas czwartkowej konferencji o kontroli resortu w organizacjach, które dostały pieniądze na zakup nieruchomości w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dodała, że zwroty dotacji realizowane są także w innych programach.

Wiceministra przekazała, że resort wyłonił w przetargu firmę, która na zasadzie ministerialnej kontroli wchodzi do poszczególnych "willi plus", przeprowadza tam kontrole i sprawdza, w jaki sposób realizowane są zawarte w umowie zamierzenia.

Dotacja mimo negatywnej opinii

Mucha poinformowała, że jeśli chodzi o program "willa plus" zwrócono już 3,5 mln zł, a w realizacji są dwa zwroty na sumę prawie 3,2 mln zł. Dodała, że jeśli chodzi o program "Inwestycje w oświacie", który zakładał 100 mln zł na inwestycje, podpisano łącznie 132 umowy dotacyjne z czego 51 uzyskało negatywną opinię ekspertów, a mimo to zostały one przekazane do realizacji.



Dokładnie 2/3 spośród tych umów, czyli 67 mln zł, przekazano na związki wyznaniowe. Zwroty do tej pory w tym programie to 3,5 ml zł, ale rozliczamy kolejne inwestycje i tych zwrotów będzie więcej - mówiła wiceministra edukacji.



Zaznaczyła, że w dwóch innych programach inwestycyjnych zwroty obecnie wynoszą 3 mln zł.

Fundacja powstała trzy dni przed złożeniem wniosku

Mucha poinformowała ponadto, że wśród beneficjentów, pięciu z nich powstało w latach 2020-2022. Dodała, że chodzi o Fundację Megafon, która powstała 30 grudnia 2021 r., Fundację "Dumni z Elbląga" - 13 kwietnia 2022 r., czy Fundację Solidarni im. ks. Popiełuszki z siedzibą w Rzeszowie, która powstała 20 września 2022 r., czyli - jak przekazała wiceministra - trzy dni przed złożeniem wniosku.



Możemy naprawdę mieć głębokie przekonanie, że i te konkursy były ustawione, i cały ten program był ustawiony, żeby przekazywano pieniądze tym osobom, które miały te pieniądze otrzymać - powiedziała.



Dodała, że 19 sprawozdań z tych inwestycji jest obecnie w procesie weryfikacji, 10 inwestycji będzie sprawdzone na miejscu do końca kwietnia, 2 inwestycje są sprawdzane obecnie na miejscu, a trzy kolejne będą sprawdzane jeszcze w tym tygodniu.



Mucha poinformowała, że wobec dwóch organizacji: Lokalnej Organizacji Turystycznej Integra oraz Fundacji "Dumni z Elbląga" przygotowywane są zawiadomienia do prokuratury o wyłudzenie dotacji w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie zostały przedstawione we wnioskach.

"Willa plus", czyli program z czasów Przemysława Czarnka

Przypomnijmy, program o nazwie "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty" - był programem Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanym gdy resortem kierował Przemysław Czarnek.

Na początku lutego śledztwo w sprawie programu wszczęła prokuratura pod kątem przekroczenia uprawnień przez urzędników MEN.

Artykuł w trakcie aktualizacji.