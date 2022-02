Do policyjnego aresztu trafił nietrzeźwy 25-latek, który w centrum Łodzi, z nożem w ręku, zaatakował słownie dwie idące ulicą kobiety, po czym zranił dwóch mężczyzn, próbujących go zatrzymać. Agresor nie potrafił wyjaśnić swojego postępowania. Grozi mu do 5 lat więzienia.

