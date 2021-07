Do aresztu trafił 28-latek, który w Krapkowicach na Opolszczyźnie miał zadać cios nożem w brzuch swojej byłej partnerce. 23-latka trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że chciał jedynie postraszyć kobietę.

