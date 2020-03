50 tysięcy rezerwistów zostanie wezwanych w tym roku na ćwiczenia wojskowe. W grupie tej znajdą się prawnicy, lekarze i kierowcy - pisze środowa "Rzeczpospolita". Szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak nie ukrywa, że w tym roku jednym z najważniejszych zadań będzie szkolenie rezerw.

Rezerwiści podczas ćwiczeń mobilizacyjnych na poligonie 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach / Andrzej Grygiel / PAP

Do tej pory w mediach (m.in. w "Polsce Zbrojnej") pojawiała się informacja, że na ćwiczenia zostanie wezwanych nawet 80 tys. osób. Jednak Sztab Generalny WP poinformował "Rzeczpospolitą", że chodzi o ok. 50 tys. osób.



"To i tak zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku. W 2019 r. wezwanych zostało ok. 39 tys. rezerwistów. Można się spodziewać, że ćwiczenia będą bardziej intensywne niż teraz. Częściej niż szkolenia jednodniowe organizowane będą dłuższe: od 5 do 12 dni" - czytamy w "Rzeczpospolitej"



Dziennik podaje, że jednym z celów jest przekwalifikowanie żołnierzy do innych specjalności wojskowych.



Kto dostanie wezwanie?

W grupie wzywanych mogą znaleźć się pracownicy korpusów: medycznego, sprawiedliwości i prawnego, duszpasterstwa, finansowego, Sił Powietrznych, ponadto kierowcy, operatorzy sprzętu inżynieryjnego, kucharze.



"Co istotne, a było to widoczne już w poprzednim roku, wojsko częściej będzie wzywało na ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawienia się w jednostce wojskowej, czyli będą musieli się stawić w ciągu czterech godzin w jednostce" - pisze "Rz".



Sztab Generalny WP przekazał "Rz", że rezerwiści będą wzywani m.in. przed dużymi ćwiczeniami. Zaplanowano ich udział w manewrach wojsk amerykańskich Defender 2020 oraz ćwiczeniu Anakonda-20.