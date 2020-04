Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi jako jedyny w Polsce posiada ariranie, czyli wydry olbrzymie. Od 14 lutego ogród cieszy się najmłodszymi przedstawicielami tego gatunku – właśnie w Walentynki urodziły się trzy maluchy.

/ materiały prasowe /

Mamy jedną dziewczynkę i dwóch chłopaków, które są owocem związku Coari i Cashibo - opowiada Tomasz Jóźwik, wiceprezes łódzkiego ogrodu zoologicznego - Młode rosną jak na drożdżach, urodzeniowej wagi 200 gramów, po miesiącu ważyły już ponad kilogram.

Rodzice regularnie wynoszą potomstwo do basenu, młode od 14. doby życia rozpoczęły naukę pływania. Teraz od kilku dni rodzice przynoszą młodym ryby, dlatego już za dwa tygodnie małe wydry olbrzymie będą próbowały same jeść. Na razie są na mleku mamy.

Wydry olbrzymie są czułymi i troskliwymi opiekunami.

/ materiały prasowe /

Cashibo pilnie strzeże terytorium i nie pozwala na zbyt długą obecność w pobliżu, nawet swoim opiekunom - dodaje Tomasz Jóźwik - Częściej on wynosi młode do basenu i asekuruje podczas pływania. Swojej partnerce podczas karmienia przynosi i oddaje swoje porcje ryb, żeby mogła się posilić, kiedy on zajmuje się dziećmi.

Samica Coari ma 6 lat, urodziła się w Dortmundzie i od dwóch lat jest mieszkanką łódzkiego zoo. Samiec Cashibo pochodzi z Niderlandów i dołączył do swojej partnerki niespełna rok temu. Para od razu przypadła sobie do gustu, chociaż w naturze wydry olbrzymie to zwierzęta agresywne. Jednak łódzka para jest praktycznie nierozłączna i nie kłóci się nawet o jedzenie.

Ariranie, czyli wydry olbrzymie przyszły na świat w łódzkim zoo RMF FM





Mamy ogromną nadzieję, że nasze maluchy będą się zdrowo chować, bo to rzadki gatunek w ogrodach zoologicznych i niezwykle trudny w hodowli - mówi Jóźwik - Wśród młodych występuje bardzo duża śmiertelność, w ciągu ostatniego roku w europejskich ogrodach urodziły się 44 młode, z czego tylko 9 przeżyło.

Populacja światowa w ogrodach zoologicznych to 110 osobników w 38 instytucjach, w Europie 62 osobniki - z czego 5 w Łodzi - w 22 instytucjach.

Ariranie to ssaki drapieżne z rodziny łasicowatych, a jednocześnie największy gatunek wydr. Jest to gatunek lądowo - wodny, który pochodzi z Ameryki Płd. żyjący w lasach nad Amazonką. Od 1999 roku wydry olbrzymie wpisane są na listę gatunków zagrożonych wyginięciem z populacją 1000-5000 osobników.