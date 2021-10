Policjanci z warszawskiego Targówka zatrzymali 25-letniego obywatela Rosji podejrzanego o zabójstwo swojego ojczyma - powiedziała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.

Zatrzymanie 25-letniego Rosjanina podejrzanego o zabójstwo ojczyma / KRP Warszawa VI / Policja

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Targówku. Z ustaleń policjantów wynika, że 25-latek podszedł do siedzącego w samochodzie ojczyma, a następnie zaczął okładać go pięściami i kopać. Gdy pokrzywdzony próbował uciekać, 25-latek powalił go na ziemię i zadał mu kilka ciosów nożem - tłumaczyła komisarz Paulina Onyszko.

Policjanci otrzymali informację o tym zdarzeniu od jednego ze świadków, który przekazał mundurowym kierunek ucieczki sprawcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wykonano czynności z udziałem psa tropiącego - podała policjantka. Podkreśliła, że 52-letni pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Zatrzymanie na Dworcu Centralnym

Działania poszukiwawcze koordynowali kryminalni z komisariatu na Targówku. To oni bardzo szybko ustalili wszystkie niezbędne informacje dotyczące napastnika. Zdjęcia z jego aktualnym wizerunkiem przekazali podległym policjantom. Informacja o zdarzeniu trafiła również do innych jednostek policji w garnizonie stołecznym - zaznaczyła.

Zaznaczyła, że po kilkunastu godzinach poszukiwań 25-letni mężczyzna został zatrzymany na Dworcu Centralnym przez funkcjonariuszy z komisariatu kolejowego policji. Po zatrzymaniu 25-letni obywatel Rosji usłyszał zarzut zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu nawet dożywocie.