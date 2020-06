We wszystkich kościołach Archidiecezji Przemyskiej 5 lipca odbędzie się zbiórka pieniędzy na pomoc dla osób poszkodowanych po burzach, które w ostatnich dniach przeszły nad regionem. Ich konsekwencje to powódź i podtopienia.

Podtopienia w Kańczudze na Podkarpaciu / Darek Delmanowicz / PAP

"Prosimy o solidarność i wsparcie dla poszkodowanych poprzez dołączenie do zbiórki do puszek, która zostanie przeprowadzona we wszystkich parafiach Archidiecezji Przemyskiej w 14. Niedzielę zwykłą, tj. 5 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Archidiecezji Przemyskiej.

Księża mają już dziś poinformować wiernych o zbiórce. Zebrane ofiary mają zostać przekazane do Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.





Woda zerwała most w miejscowości Manasterz na Podkarpaciu i zniszczyła wiele domów TVN24/x-news

Ponad 1500 razy wyjeżdżali od piątku podkarpaccy strażacy do usuwania skutków nawałnic, które przechodziły nad częścią naszego województwa - poinformował brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W piątek z powodu intensywnych opadów deszczu zostały podtopione częściowo cztery powiaty - rzeszowski, przeworski, łańcucki i przemyski - relacjonował. Wczoraj bardzo gwałtowna nawałnica spowodowała, że woda zalała część powiatu jasielskiego i krośnieńskiego - dodał.

Jak relacjonował Betleja, działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych budynków i usuwaniu połamanych konarów drzew. Pomagaliśmy zabezpieczyć workami z piaskiem budynki, które mogłyby zostać zalane oraz udrożnialiśmy przepusty drogowe - opisywał.