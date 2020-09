​"Mamy obietnicę, że dostęp do szczepionek przeciwko grypie polepszy się na przełomie września i października. Wtedy do Polski dotrą kolejne dostawy" - podkreślają przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej po dzisiejszym spotkaniu z ministrem zdrowia. Jednym z głównych tematów był właśnie dostęp do szczepień przed jesienną falą infekcji.

