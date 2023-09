Farmaceuci mogą wydać pacjentom leki na receptę maksymalnie na 120 dni. Nawet jeśli recepta jest roczna lub półroczna. Ta zmiana właśnie weszła w życie. Farmaceuci alarmują, że przepisy są niejasne i mogą spowodować, że część pacjentów zostanie nawet bez leków. Od dawna bezskutecznie proszą Ministerstwo Zdrowia o interpretacje lub ujednolicenie przepisów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o chaos w przepisach, kiedy można wydać kolejną porcję leków np. z recepty rocznej.

Od teraz farmaceuta może wydać leki na 120 dni. Przepis o wydawaniu następnej porcji wchodzi w życie dopiero 1 listopada

Tam jest z kolei zapis, że farmaceuta może wydać następny partię leku na 120 dni, ale dopiero po upływie trzech czwartych okresu, na które wydane były leki.

Czy liczymy to od 1 listopada, czy od 120 dni, na które już miał wydane leki - pytają farmaceuci. Może dojść do sytuacji, że część pacjentów zostanie na trzy miesiące bez leków - mówi Karolina Wotlińska-Pełka z częstochowskiej Rady Aptekarskiej. W jaki sposób to dzielenie miałoby się odbywać i od czego ten zapas miałby być liczony? - pyta.

Farmaceuci proszą o jasną interpretację, a najlepiej o nowe czytelne przepisy dotyczące realizacji recept.