Anwil, spółka w całości należąca do PKN Orlen, zdecydowała o wznowieniu produkcji nawozów azotowych. "Robimy wszystko, aby ten produkt, wykorzystywany w branży medycznej oraz do produkcji żywności, był dostępny na polskim rynku" - zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Spółka Anwil we Włocławku / Tytus Żmijewski / PAP

"Mimo trudnych warunków na rynku gazu, ANWIL wznawia produkcję nawozów i tym samym surowego CO 2 " - napisał Daniel Obajtek w mediach społecznościowych.

Należąca do PKN Orlen włocławska spółka Anwil wstrzymała produkcję nawozów azotowych w ubiegłym tygodniu. Powodem takiej sytuacji były rekordowe ceny gazu w Europie, spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Wzrosty cent sprawiły, że produkcja nawozów stała się nieopłacalna.

Mniej środków używanych w uprawie roślin oznacza droższą żywność.

Co ważne, efektem ubocznym wytwarzania nawozów jest także produkcja dwutlenku węgla. Surowe CO 2 jest niezbędne do produkcji pieczywa, mięsa, piwa, mleka. Bez stałych dostaw kwasu azotowego i dwutlenku węgla produkcja stanęłaby w ciągu tygodnia, bo na tyle mamy zapasu. Dlatego wznowienie produkcji przez Anwil jest kluczowe - wyjaśnia dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Produkcję amoniaku, nawozów azotowych i tworzyw sztucznych ograniczyła w ubiegłym tygodniu także Grupa Azoty.

W tym tygodniu rząd ma przedstawić pomysł na rozwiązanie problemu wysokich cen. Brakuje jednak konkretów w tej kwestii.