Posłanka Anna Maria Siarkowska ogłosiła na konferencji prasowej, że dołącza do Solidarnej Polski. Będzie 20. parlamentarzystą ugrupowania Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro (C) i Anna Maria Siarkowska (4L) wraz z innymi posłami Solidarnej Polski na konferencji w Sejmie / Marcin Obara / PAP

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreślał na konferencji prasowej, że posłowie jego partii pozostają w koalicyjnym klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości.

Ziobro podkreślił, że Siarkowska to doświadczona parlamentarzystka. Poza tym, że jest cenionym i szanowanym posłem swego okręgu, poza tym, że podziela system wartości, który leży u podstaw Solidarnej Polski, odwołując się do dziedzictwa chrześcijańskiego i naszego spojrzenia na miejsce Polski w Europie, oprócz tego, że wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka, to jest 20. parlamentarzystą SP - wyliczał w Sejmie. Rozmawiamy też z innymi parlamentarzystami, którzy wstępnie deklarują chęć przystąpienia do SP, więc być może to nie jest ostatnia taka konferencją z tą dobrą nowiną i dobrą informacją. W dalszej perspektywie mogą być też pewnie inne okazje - dodał.

Anna Maria Siarkowska / Marcin Obara / PAP

Anna Maria Siarkowska urodziła się 23 marca 1982 r. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Obrony Narodowej.

W ostatnich wyborach Anna Maria Siarkowska startowała z listy PiS-u. W poprzedniej kadencji weszła do Sejmu z listy Kukiz'15.

Anna Maria Siarkowska jest zdecydowaną przeciwniczką restrykcji wprowadzonych po wybuchu pandemii Covid-19. Kieruje Parlamentarnym Zespołem ds. Sanitaryzmu.