Amerykańskie wojsko przeprowadzi ćwiczenia nad Polską

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że na przełomie lipca i sierpnia amerykańskie Dowództwo Wielodomenowe w Europie (MDC-E) przeprowadzi w Polsce ćwiczenia z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych.

Balony będą wykonywać loty nad Polską zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kontrolę przestrzeni powietrznej.

W czasie ćwiczeń mieszkańcy różnych części kraju mogą zauważyć na niebie niewielkie balony, a po zakończeniu ich lotów także fragmenty wykorzystywanych urządzeń. Wojsko podkreśla jednak, że szkolenie nie stanowi zagrożenia dla ludzi i nie wpłynie na codzienne życie mieszkańców.

Jeśli ktoś natrafi na elementy, które mogą pochodzić z takiego balonu, nie powinien ich dotykać ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Zamiast tego należy jak najszybciej zgłosić znalezisko odpowiednim służbom.

Mikrobalony stratosferyczne to niewielkie platformy unoszące się na wysokości około 18–30 km, wykorzystywane przez siły zbrojne głównie do zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych i komunikacyjnych. Mogą przenosić lekkie sensory, kamery oraz urządzenia do nasłuchu sygnałów radiowych, umożliwiając prowadzenie obserwacji rozległych obszarów przez wiele godzin lub dni. Dzięki możliwości pełnienia funkcji przekaźników łączności wspierają komunikację wojskową na terenach pozbawionych infrastruktury.