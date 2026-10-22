Alerty we wschodniej Polsce? „Potrzebna większa opieka”

RMF24

Samorządowcy apelują o większe wsparcie dla mieszkańców i urzędników we wschodniej Polsce w obliczu serii alertów wysyłanych w związku z sytuacją na terenie Ukrainy. Wiadomości z informacją o rosyjskich atakach za naszą wschodnią granicą m.in. na tamtejszą infrastrukturę krytyczną przychodzą ostatnio nawet kilka razy w ciągu dnia. Samorządowcy przekonują, że trzeba przewidzieć długofalowe skutki tej sytuacji.

W dyskusji publicznej pojawiają się najczęściej kwestie dotyczące infrastruktury i schronów. Tymczasem za mało mówimy o psychologicznym aspekcie tej sprawy, a to jest olbrzymie obciążenie połączone z odpowiedzialnością - przekonuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Jarosław Komża ze Związku Miast Polskich w czasie trwającego w Warszawie Smart City Forum.

Jako członek rodziny, jako ojciec wiem to, rozumiem i martwię się na przykład o to, gdzie (…) będą moje dzieci. Czy moja córka na uniwersytecie będzie dobrze zaopiekowana, czy moja żona, która jest dyrektorem przedszkola, poradzi sobie z opieką nad dziećmi w kryzysowej sytuacji. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z takimi myślami zawodowymi i prywatnymi jest po prostu banalne przygotowywanie się - dodaje.

Sen z telefonem pod poduszką na wypadek alarmu

Ostatnio usłyszałem o urzędniczce z jednego z miast średnich we wschodniej Polsce, która śpi z telefonem pod poduszką i próbowałem w wyobraźni wejść w jej skórę. Ta kobieta musi być w gotowości, gdyby był alert, bo jest odpowiedzialna, bo jest dyrektorem wydziału zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w swoim mieście. Śpi z telefonem i dostaje pięć, sześć alarmów. Myślę, że choćby tydzień działania w takiej presji jest niezwykle obciążający nerwowo. Myślę, że powinniśmy spróbować otoczyć tych ludzi specjalną opieką, bo wszyscy myślimy, że to są zawodowcy i oni po prostu muszą być gotowi na tip-top i permanentnie odporni - zaznacza w rozmowie z naszym reporterem Jarosław Komża.

Samorządowcy proponują jako reakcję na obecną sytuację regularne szkolenia z odporności.

W tym spektrum spraw społecznych za mało mówi się o takim miękkim aspekcie. Za mało mówi się o problemach zdrowia psychicznego, o psychice młodzieży, dzieci, dorosłych. Nie ma bezpiecznego, odpornego państwa bez odpornych psychicznie obywateli - przekonuje przedstawiciel Związku Miast Polskich.

W środę wieczorem odbył się kolejny atak powietrzny na Ukrainę – informowało mieszkańców województwa lubelskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Chwilę po godzinie 23 w środę alert o treści „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” RCB wysłał do odbiorców znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Wcześniej około godz. 21.30 RCB wysłało powiadomienia ostrzegające do mieszkańców powiatów woj. lubelskiego: puławskiego, opolskiego, Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Biała Podlaska, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.