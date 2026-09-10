Alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Operuje polskie lotnictwo

W treści alertu, który trafił na telefony mieszkańców kilkudziesięciu powiatów, czytamy: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY”.
Które regiony objęto ostrzeżeniem?
Alert RCB został skierowany do osób przebywających w wybranych powiatach województwa lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
W woj. podkarpackim alert obejmuje powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Łącznie alert trafił do mieszkańców ponad 40 powiatów, obejmując szeroki pas przygraniczny z Ukrainą.
Polskie lotnictwo w gotowości
Jak podkreśla RCB, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez odpowiednie służby.
W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, które czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców i reaguje na wszelkie potencjalne zagrożenia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o śledzenie oficjalnych komunikatów i zachowanie spokoju.
Jak działa system alertów RCB?
Alert RCB to system powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty są rozsyłane SMS-owo na podstawie informacji pochodzących z ministerstw, służb mundurowych oraz instytucji centralnych. Celem jest szybkie dotarcie do jak największej liczby osób, które mogą znaleźć się w strefie potencjalnego zagrożenia.