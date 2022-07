​Silne deszcze i burze z gradem przejdą nad kilkoma województwami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega i dodaje, że mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05.07) silny deszcz i burze, również z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zachowaj ostrożność - taką wiadomość Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców kilku województw.

Opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 km/h są przewidywane w sześciu województwach:

łódzkim,

małopolskim,

opolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim.

RCB radzi, by przypadkach zagrożenia podtopieniem słuchać komunikatów w lokalnych radiach lub telewizji, przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy był naładowany. Warto też zabezpieczyć budynek, przygotować worki z piaskiem i przestawić pojazdy z terenu posesji w niezagrożone miejsca.

Pamiętaj, że o przypadkach, które naszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - napisano.

Gdzie jest burza? Mapy burzowe

Radar burz to aktualna mapa burzowa Polski i Europy. Na żywo pokazuje przemieszczające się chmury i komórki burzowe.

Radary burzowe mogą wstępnie ostrzegać przed nawałnicami i wyładowaniami oraz pokazać jak przesuwają się fronty burzowe.

Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest burza, gdzie zagrzmi, gdzie spodziewane są opady deszczu - sprawdź mapy burzowe. Śledź burze na radarze pogodowym:

Burze mogą występować przez cały rok, jednak ich największa aktywność przypada od kwietnia do października. Latem burze w Polsce występują bardzo często i niespodziewanie. To właśnie wtedy szybko powstają chmury kłębiaste, z których tworzą się chmury burzowe.

Letnie miesiące to czas, kiedy burze są gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu i gradobiciem.

Jak zachowywać się podczas burzy?

W czasie burzy najlepiej zostać w domu. Jeśli jednak zaskoczy nas na zewnątrz to zmniejszmy ryzyko przestrzegając następujące zasady:

unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni

nie stawaj jednak pod drzewem, słupem elektrycznym, metalowymi konstrukcjami (przyciągają pioruny)

najlepiej, jak schowasz się schowaj się w zagłębieniu terenu (np. w rowie) lub pod mocną konstrukcją (np. pod mostem)

nie wolno Ci przebywać podczas burzy w wodzie,

nie korzystaj ze sprzętu elektrycznego: wyłącz telefon komórkowy!

nie dotykaj niczego metalowego w trakcie burzy

Jeśli burza zastanie nas w samochodzie - nie opuszczajmy go, jeśli nie możemy schronić się w budynku. Nie zatrzymujmy też auta w pobliżu drzew.

Zasady bezpieczeństwa warto zastosować również, gdy podczas burzy przebywamy w domu. Należy zamknąć okna i do nich nie podchodzić. Wyłączmy urządzenia elektryczne oraz gazowe. Nie używajmy telefonu komórkowego.