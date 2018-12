Alert RCB - system ostrzegania smsami przed zagrożeniami – dziś wchodzi w życie.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

System ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami - Alert RCB kończy 12 grudnia fazę pilotażu, która trwała prawie pół roku. W środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która sankcjonuje funkcjonowanie nowego SMS-owego systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach.

SMS Alert RCB był dotychczas wysyłany cztery razy. Narzędzie to zostało stworzone po tragicznych wydarzeniach w ubiegłym roku w Suszku. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Pomorzem przeszły gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru. Zginęły dwie harcerki, a 38 uczestników obozu harcerskiego trafiło z różnymi obrażeniami do szpitali.



Alert RCB powstał, aby przekazywać tylko informacje, które dotyczą zagrożeń życia i zdrowia.

Jeśli chodzi po pogodę, smsy z powiadomieniem alarmowym będą dotyczyły tylko bardzo niebezpiecznych i gwałtownych zjawisk pogodowych, np. porywów wiatru, które będą przekraczały 100 km/h.

Od dziś smsy będą też docierały do Polaków za granicą i będą wysyłane także po angielsku.



Aby otrzymać Alert RCB, wystarczy mieć włączony telefon, który jest w zasięgu sieci któregokolwiek polskiego operatora telefonii komórkowej. Niepotrzebne są specjalne aplikacje ani telefony najnowszej generacji. Użytkownicy otrzymają SMS z informacjami o rodzaju zagrożenia, czasie jego występowania i najważniejsze zalecenia, jak postępować w razie wystąpienia konkretnego zdarzenia.

Z podsumowania pilotażu wynika, że odbiorcy nie mają wystarczającej wiedzy o Alercie i o metodach postępowania w razie zagrożeń.

Dlatego podjęto decyzję o przeprowadzaniu kampanii edukacyjnej. Jest ona skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponieważ - jak wynika z badań Survey Sodahead - 83 proc. dziesięciolatków w Polsce ma telefon komórkowy. Poza tym pierwszą grupą, do której są kierowane działania edukacyjne, są dzieci i młodzież dlatego, by nie wpadały w panikę, gdy dostaną ostrzeżenie i wiedziały, jak się zachować.