Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny - piąty od rana

RMF24

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Niecałe pół godziny trwał alert RCB związany związany z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. SMS-y z ostrzeżeniami około godz. 21:15 rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poinformowano w nich, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Od rana to już piąty alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który otrzymali mieszkańcy województw graniczących z Ukrainą.

We wtorek wieczorem do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego trafił komunikat:

„Alert RCB: Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Alert RCB wysłano do mieszkańców powiatów w woj. lubelskim: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, a także Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej, Zamościa.

Na terenie woj. podkarpackiego alert RCB skierowano do mieszkańców: Tarnobrzega, pow. tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszowa, pow. rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, pow. przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, pow. krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

Około godz. 21:40 RCB odwołało alert.

Od rana to był już piąty alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który otrzymali mieszkańcy województw graniczących z Ukrainą.