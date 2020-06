Burze mogą występować niemal w całym kraju – ostrzega IMGW. Zagrożeniem będą silne porywy wiatru, nawet do 100km/h, a lokalnie możliwe są trąby powietrzne. Opady deszczu miejscami mogą sięgać 30-40mm, wystąpi też grad. W zwiazku z tym IMGW wydał alert drugiego stopnia. Jaka pogoda czeka nas na weekend?

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

IMGW ostrzega, że gwałtowne burze mogą w piątek wystąpić niemal w całym kraju. Szczególnie niebezpieczne mogą być silne porywy wiatru, które miejscami mogą sięgać nawet do 100km/h, a lokalnie możliwe są trąby powietrzne.

IMGW wydaje alert drugiego stopnia

W związku z możliwością wystąpienia burz z gradem IMGW wydał alert drugiego stopnia. Alert obejmuje woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie.



Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

IMGW ostrzega także przed burzami z gradem w woj. opolskim, dolnośląskim, woj. kujawsko-pomorskim, a także dwóch powiatach woj. pomorskiego: człuchowskim i chojnickim. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Instytut prognozuje tam wystąpienie burz z opadami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Tam również może padać miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz także wynosi 80 proc.

W piątek na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 st. do 28 st., jedynie na Dolnym Śląsku i Podhalu od 20 st. do 24 st.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km/h.



W sobotę burzowe popołudnie

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko na południowym zachodzie i zachodzie kraju początkowo małe i umiarkowane. Jak przewiduje Instytut Meteorologii I Gospodarki wodnej, możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, początkowo na północy i wschodzie kraju, a po południu także na południu kraju.

Temperatura maksymalna od 25 st. na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 29 st. w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany.