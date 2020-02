Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przez intensywnymi opadami śniegu dla południowej Polski. Ostrzeżenie dotyczy czterech powiatów w województwie podkarpackim.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Ostrzeżenie IMGW I stopnia dotyczy czterech powiatów województwa podkarpackiego: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bielskiego.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnymi opadami śniegu / IMGW/pogodynka.pl / Internet



Zdaniem synoptyków prognozowane opady mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 7 do 12 centymetrów. Wydane przez IMGW ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.

IMGW ostrzega przez silnymi opadami śniegu na południu kraju X-news

Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin w Bieszczadach i Beskidzie Niskim spadło od trzech do sześciu centymetrów świeżego śniegu. Powyżej górnej granicy lasu w piątek rano obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.



Pokrywa śnieżna w bieszczadzkich dolinach, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, waha się od kilku do 20 cm. Z kolei w górnych partiach Bieszczad leży średnio 50-55 cm śniegu.



Rano termometry pokazywały od jednego do dwóch stopni mrozu. Na połoninach widoczność jest ograniczona do 50 metrów. Natomiast w położonych niżej miejscowościach widać w promieniu 300-500 metrów - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa.



Ostatniej doby w Bieszczadach GOPR odnotował jedną akcję ratowniczą.

Nasi ratownicy spod Tarnicy ewakuowali uczestniczkę rajdu narciarskiego, która zesłabła podczas zawodów. Wszystko jednak skończyło się dobrze - zauważył Szopa.