​Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła szefostwo i pracowników parabanku o oszukanie prawie 74 tysięcy osób na łączną sumę ponad 181 mln zł. Firma proponowała pożyczki, pobierała wstępne opłaty i nie zwracała ich nawet, gdy kredytu nie przyznano. O sporządzeniu w tej sprawie aktu oskarżenia poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Maciej Załęski. Wyjaśnił, że oskarżeniem objęto 22 osoby, w tym prezesa i wiceprezesa spółki, dyrektora regionalnego i jego zastępcę oraz pracowników poszczególnych biur firmy, która działała na terenie całego kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Sprawa dotyczy parabanku, który kilkakrotnie zmieniał nazwę. Działał on jako Polska Korporacja Finansowa Skarbiec, Pożyczka Gotówkowa i Pomocna Pożyczka. Firmami tymi zarządzały te same osoby. Spółki prowadziły kilkadziesiąt biur regionalnych w całej Polsce.

W latach 2004-2015 firmy te oferowały osobom fizycznym i tym prowadzącym działalność gospodarczą pożyczki z niskim oprocentowaniem. Mogły się o nie ubiegać także osoby zadłużone oraz nieposiadające zdolności kredytowej. Warunkiem otrzymania pieniędzy było jednak wniesienie opłaty przygotowawczej, której wysokość uzależniona była od kwoty wnioskowanej pożyczki.



Do biur spółki zgłaszały się głównie osoby znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, w wielu przypadkach pieniądze miały być przeznaczone na zakup leków lub leczenie - poinformował Załęski. Dodał, że z reklam zamieszczanych przez parabank w prasie i internecie oraz z informacji przekazywanych przez pracowników spółek wynikało, że warunkiem przyznania pożyczki jest uiszczenie opłaty wstępnej.



Pokrzywdzeni nie byli informowani, że przyznanie kredytu będzie możliwe tylko po spełnieniu dodatkowych warunków (np. dokonaniu zabezpieczeń na majątku), których klienci nie byli w stanie spełnić. W konsekwencji, w znacznej większości przypadków, klientom nie przyznawano pożyczek, nie zwracając im też opłaty przygotowawczej.



Jak ustalono w śledztwie, opłaty wstępne wynosiły od 250 zł do 50 tys. zł. Od prawie 73,6 tysiąca pokrzywdzonych parabank pobrał w sumie ponad 181 mln zł.



Prezesa i wiceprezesa parabanku Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła o to, że - poza oszustwem, dopuścili się przestępstw z ustawy o rachunkowości dotyczących między innymi nieskładania sprawozdań finansowych. Dwojgu oskarżonym w tej sprawie zarzucono też pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.



Prezes i wiceprezes parabanku od stycznia 2015 r. przebywają w areszcie.



W czasie śledztwa, na poczet kar grożących oskarżonym, prokuratorzy dokonali szeregu zabezpieczeń majątkowych - w łącznej wysokości ok. 15,5 mln zł.



Jak poinformował Załęski, akta sprawy składają się z prawie 5 tysięcy tomów oraz załączników zgromadzonych w 720 kartonach. Sam akt oskarżenia obejmuje ponad 42 tomów, czyli ponad 16 tysięcy stron - wyjaśnił Załęski.



Dodał, że przy tej sprawie pracował specjalny kilkunastoosobowy zespół w tym, aż 12 prokuratorów. Śledztwo wszczęła w 2012 r. gdańska prokuratura okręgowa, a następnie przejęła je jednostka regionalna.



24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość spółki Pożyczka Gotówkowa. Dla wierzycieli spółki oznaczało to, że - aby odzyskać nienależnie pobrane opłaty, musieli zgłosić do sądu swoje roszczenia.



Gdańska prokuratura nadal prowadzi postępowanie dotyczące działalności parabanku. Status podejrzanego ma w nim 150 osób, głownie pracowników parabanku.

(ph)