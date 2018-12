"Internauci i słuchacze podpuścili mnie bym, gdy zbiórka na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci przekroczy 50 tysięcy złotych obiegł Biały Dom. Zgodziłem się. Choć nie sądziłem, że tyle uzbieramy. Ale udało się i przyszło mi wykonać zadanie" - przyznaje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. A wszystko to w ramach akcji „Kaszanka”.

Miała być zabawa na Twitterze a wyszła wielka akcja. Ponad 50 tysięcy złotych wpłynęło na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji "Kaszanka". Wszystko zaczęło się od żartu Marcina Gortata, który rzucił wyzwanie swoim fanom. Poinformował, że da 1000 dolarów temu, kto znajdzie mu obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem.



Na wpis zareagował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. W nagraniu opublikowanym na Twitterze i naszej stronie zamieścił film pokazujący jak obywatel USA je polski przysmak.

Paweł nie zrobił jednak tego dla pieniędzy. Poprosił Marcina Gortata, by 1000 dolarów przelał na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Słynny koszykarz zareagował natychmiast. I wpłacił dużo większą kwotę. Prawie 5,5 tysiąca dolarów, czyli 20 tysięcy złotych.

Za taką kwotę wolontariusze z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci będą mogli kupić bardzo potrzebny asystor kaszlu. Paweł Żuchowski opowiedział jednak o potrzebach tej placówki, a Polacy zareagowali natychmiast.

Na konto hospicjum wpływały pieniądze z kraju i zza granicy. W tytule przelewu ludzi wpisywali ... kaszanka. I tak powstała "Akcja Kaszanka" lub jak niektórzy ją nazywali "Kaszanka challenge". Jedni wpłacali pieniądze, a inni dodatkowo nagrywali filmy, na których widać jak jedzą kaszankę.

Do akcji przyłączyła się także Fundacja Grupy Lotos. Przeznaczyła pieniądze na zakup celowy 4 asystorów kaszlu wraz z osprzętem, 2 akumulatorowych asystrów kaszlu (mama będzie mogła z chorym dzieckiem pójść na spacer) i 25 czujników do pulsoksymetrów.

Nasz dziennikarz Paweł Żuchowski obiecał, że jeżeli na koncie będzie 50 tysięcy złotych to w grudniu w krótkich spodenkach i rękawku obiegnie Biały Dom.

Kiedy rozpoczynaliśmy akcję nie sądziłem, że tak ona się zakończy. To były w zasadzie szalone 4 tygodnie. Przekonałem się, że otaczają mnie fantastyczni ludzie, którzy mają wielkie serducha. I za to Wam wszystkim bardzo dziękuję. Na pewno będą to dla mnie fantastyczne święta. I takich świąt Wam wszystkim życzę - przyznaje Paweł Żuchowski.



Oczywiście nadal można wspierać hospicjum.





Dane do wpłat:

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68

70-111 Szczecin

Numery konta:

Konto do wpłat w PLN:

75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Konto do wpłat z zagranicy:

PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP