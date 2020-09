Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński wkrótce trafi do zarządu Narodowego Banku Polskiego - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Z naszych informacji wynika, że nominacja dla byłego bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego została podpisana przez prezydenta.

Adam Lipiński trafi do zarządu NBP / Leszek Szymański / PAP

Nominacja dla Adama Lipińskiego oznacza jednak, że będzie musiał przestać być wiceprezesem PiS. Będzie też musiał pożegnać się z mandatem posła. W zamian czeka go jednak m.in. pensja około 50 tysięcy złotych miesięcznie.



To nie jest jedyna nominacja do zarządu NBP. Ma do niego również trafić społeczna doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy: Marta Gajęcka, która jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Zarówno Marta Gajęcka, jak i Adam Lipiński w rozmowach telefonicznych z naszymi dziennikarzami nie chcieli odnieść się do sprawy. Jak ustaliliśmy, nominacje zostały podpisane niedawno. Mogły jeszcze oficjalnie nie dotrzeć do samych zainteresowanych.



Potwierdził je za to dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

Kadencja w zarządzie NBP trwa sześć lat. Adam Lipiński oraz Marta Gajęcka mają pełnić funkcje: jedno od listopada, a drugie od stycznia przyszłego roku.



Kto zasiada w NBP?

Prezesem NBP od czerwca 2016 roku jest Adam Glapiński. W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzą ponadto: Marta Kightley - wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa NBP Anna Trzecińska, wiceprezes NBP Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Piotr Pogonowski i Paweł Szałamacha.