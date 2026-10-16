ABW zatrzymała trzecią osobę ws. podpalenia stacji Starlink

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Osobę powiązaną z podpaleniem stacji Starlink koło Grójca na Mazowszu zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To trzecia osoba, która - według śledczych - ma odpowiadać za ten akt dywersji. W Niemczech na podstawie wystawionego w Polsce Europejskiego Nakazu Aresztowania zatrzymano już dwóch Turków, podejrzewanych o wykonanie zlecenia obcego wywiadu.

Trzeci zatrzymany wpadł w Polsce. To Ukrainiec – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Według ABW mężczyzna prowadził rozpoznanie stacji Starlink w Woli Krobowskiej przed podpaleniem jej przez obywateli Turcji.

Z ustaleń Agencji wynika, że wcześniej ta osoba była weryfikowana przez zleceniodawcę.

W ramach zadań sprawdzających wykonywała zdjęcia i nagrania wideo, które przesyłała komunikatorem internetowym. Następnie tym samym kanałem otrzymała polecenie rozpoznania terenu stacji i jej zabezpieczeń.

Ta osoba po zatrzymaniu usłyszała zarzuty. Dopiero teraz ujawniono, że już od 30 września jest w areszcie.

Dwaj Turcy zatrzymani, polska policja miała ich na widelcu

23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu. Kilka godzin później patrol polskiej policji legitymował w okolicy dwóch Turków, którzy później okazali się podpalaczami i pozwolił im odejść.

Policjanci mieli podpalaczy Starlinków na widelcu. Dlaczego ich puścili? Patrol policji kilka godzin po podpaleniu bazy Starlinków koło Grodziska Mazowieckiego legitymował w okolicy dwóch Turków, którzy później okazali się podpalaczami i pozwolił im odejść - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Dwaj cudzoziemcy…

Turcy nie zostali zatrzymani, ponieważ w chwili, gdy natrafił na nich patrol, nie było jeszcze uprawdopodobnione, że doszło do dywersji. Mowa była o zapłonie instalacji.

Mężczyźni wpadli w ręce służb już w Niemczech. Do Polski trafią najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni. Przed naszym sądem będą odpowiadać za dywersję na rzecz obcego wywiadu.

Oprócz nich, w Niemczech zatrzymano także 24-letnią Turczynkę, która miała przywieźć dywersantów do Polski, a także jeszcze jednego pomagającego im mężczyznę.

Czym jest stacja Starlink?

Naziemna stacja Starlink to element infrastruktury satelitarnego internetu firmy SpaceX.

Taka stacja – nazywana też bramą naziemną (gateway) – łączy satelity Starlink z tradycyjną siecią internetową na Ziemi. Odbiera i wysyła dane do satelitów, które następnie przekazują je użytkownikom korzystającym z terminali Starlink.