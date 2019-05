Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Mikołaja B. używającego imienia Mohammed - deklarującego zamiar zamachu terrorystycznego w miejscu publicznym. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Według śledczych, mężczyzna był leczony psychiatrycznie.

zdj. ilustracyjne / Wojtek Kamiński / PAP

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że do działań ABW wobec Mikołaja B. doszło 9 maja. Zatrzymany jest obywatelem polskim, członkiem społeczności muzułmańskiej w Warszawie; nieoficjalnie posługuje się imieniem Mohammed - podał rzecznik.

Z materiałów ABW wynika, że Mikołaj B. deklarował zamiar przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w miejscu publicznym - powiedział Żaryn.

To miał być zamach obliczony na dużą liczbę ofiar. Gotowy był plan, a agentom ABW udało się zatrzymać mężczyznę, który miał rozpoczynać fazę przygotowań. Służby nie chcą ujawniać szczegółowego scenariusza stworzonego przez Mikołaja B.

Rzecznik ministra koordynatora specsłużb Stanisław Żaryn zastrzegł jednak w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą, że były pełne podstawy do zatrzymania tego mężczyzny: ABW oceniła realne ryzyko jako znaczące. Zamach miał być formą odwetu na przeciwnikach religii islamskiej.

Zatrzymano go, jako podejrzanego o prowadzenie przygotowywań do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym na terytorium Polski. Prokurator przedstawił Mikołajowi B. zarzut zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował, że B. pozostanie w areszcie na 3 miesiące - powiedział Żaryn.

Zatrzymany przez ABW mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.