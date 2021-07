1 sierpnia dziennikarze RMF FM razem z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego ustawią znicze przy wszystkich miejskich tablicach upamiętniających śmierć Polaków w trakcie Powstania Warszawskiego. Przez cały dzień w Faktach RMF FM reporterzy opowiadać będą o stołecznych tablicach i wydarzeniach z nimi związanych.

Jedna z tablic zaprojektowanych przez rzeźbiarza Karola Tchorka / Krzysztof Głowiński / RMF FM

W dniu 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego razem z harcerzami ZHP, RMF FM rozstawi znicze przy każdej z tych tablic. O wielu z nich dziennikarze opowiedzą w Faktach RMF FM, przypominając o poświęceniu bohaterów i o tragicznych epizodach Powstania.

Zaprosimy także słuchaczy do dawnej pracowni Karola Tchorka, twórcy tablic, by opowiedzieć, jak one powstawały.

Natomiast o godzinie 17, w "Godzinę W" na antenie RMF FM rozlegną się syreny.

W Warszawie jest obecnie około 160 charakterystycznych tablic zaprojektowanych przez rzeźbiarza Karola Tchorka. Jego projekt wygrał konkurs ogłoszony w 1948 roku przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.







Tablice to płaskorzeźby wykute w szarym piaskowcu, z krzyżem maltańskim pośrodku. Tarcze zazwyczaj zdobi napis: "Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny".

Na tablicach znajduje się także krótki opis wydarzenia, które ono upamiętnia: masową egzekucję powstańców, rozstrzelanie mieszkańców, zbombardowanie szpitala, mord na dzieciach.