7 zatrzymanych - wśród nich: kandydat na prezydenta Paweł Tanajno, 7 mandatów wystawionych na miejscu oraz 80 wniosków o ukaranie do sądu i 180 do sanepidu - głównie za złamanie zakazu gromadzenia się: to bilans sobotniego protestu przedsiębiorców w Warszawie. Tanajno, który - według policji - naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza, nie usłyszał jeszcze zarzutu, przebywa wciąż w policyjnej izbie zatrzymań.

