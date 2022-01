4,7 mld zł dodatku osłonowego trafi do 7 mln polskich rodzin - powiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności i skierowany jest do gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej - 11 stycznia 2022 / Marcin Obara / PAP

Minister wskazała, że np. Białymstoku w pierwszym tygodniu funkcjonowania złożono ok. 500 wniosków, a w Świdniku - jak mówiła - "został stworzony oddzielny punt tylko do rozpatrywania dodatku". Przypomniała, że w ramach tej formy pomocy można otrzymać od 400 do 1400 zł. Zaznaczyła, że wnioski złożone w gminie do 31 stycznia 2022 r będą wypłacane w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast osoby, które złożą wniosek do końca października otrzymają dodatek w jednej wypłacie.

Ile i na co?

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).



W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.



W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.



Gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

Można otrzymać:

400 złotych w przypadku gospodarstwa jednoosobowego ,

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwoty te mogą być wyższe jeśli dom ogrzewany jest np. piecem węglowym albo drewnem. Musi być on jednak wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wtedy te kwoty są wyższe:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jak obliczyć dochód?

Dochód to nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.Dochód ustala się na podstawie wpływów osiągniętych w:



2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.

- w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r. 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).



O składaniu wniosku

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek składa się w gminie właściwej pod względem miejsca zameldowania. Można go złożyć na kilka sposobów:

osobiście lub listownie do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej

elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaEPS

Wniosek można pobrać TUTAJ.