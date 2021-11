Rząd zapowiedział, że jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej będzie dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych. Szczegóły dotyczące tych dopłat przedstawił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Kto będzie mógł dostać pieniądze z tarczy antyinflacyjnej?

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczegóły tarczy antyinflacyjnej przedstawił premier Mateusz Morawiecki i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zapowiedzieli oni wprowadzenie specjalnego dodatku osłonowego dla rodzin. To jest taki rządowy dodatek wyrównawczy - wskazał premier. Dodał, że ma to związek m.in. ze wzrostem cen żywności.

Jak przekazał, rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. Komisja Europejska ma inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wyjaśnił, że w związku z tym zostanie wprowadzony "możliwy do zastosowania mechanizm o charakterze dodatku osłonowego, kompensacyjnego, który uwzględnia jak gdyby tę obniżkę podatku VAT, gdyby ona była do zera na artykuły żywnościowe".

Wprowadzamy go poprzez dopłaty dla osób według kryteriów dochodowych, które są ściśle określone - wskazał premier.

Tarcza antyinflacyjna. Kto będzie mógł dostać pieniądze?

400 złotych w skali roku dostaną osoby, które miesięcznie mają dochód nieprzekraczający 2100 złotych brutto.

w skali roku dostaną osoby, które miesięcznie mają dochód nieprzekraczający 2100 złotych brutto. 600 złotych na rok dostaną 2-3 osobowe rodziny , gdzie dochód brutto na osobę nie przekracza 1500 złotych.

na rok dostaną , gdzie dochód brutto na osobę nie przekracza 1500 złotych. 850 złotych otrzymają 4-5 osobowe gospodarstwa domowe , gdzie dochód nie przekracza 1500 złotych.

otrzymają , gdzie dochód nie przekracza 1500 złotych. 1150 złotych, najwyższy dodatek, otrzymają 6-osobowe rodziny i większe, gdzie dochód nie przekracza 1500 złotych.

Kancelaria premiera szacuje, że do wypłacenia dodatku uprawnionych jest 5,2 miliona gospodarstw domowych. Znaczna część gospodarstw domowych będzie mogła przynajmniej częściowo zamortyzować koszty inflacji, którą zaimportowaliśmy niestety z jednej strony przez wysokie ceny gazu z Rosji, z drugiej strony przez wysokie ceny energii i politykę klimatyczną UE - stwierdził Morawiecki.

Pieniądze mają zostać wypłacone w dwóch ratach w 2022 roku.

Rząd zaprezentował tarczę antyinflacyjną

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet obniżek podatków, które mają złagodzić skutki inflacji tzw. tarczę antyinflacyjną. Poinformował m.in., że rząd wprowadzi obniżkę VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc.; od 20 grudnia na pięć miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE; od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zostaną też wdrożone rozwiązania dot. opłaty emisyjnej.



Jeżeli natomiast chodzi o gaz ziemny, który jest dostarczany do gospodarstw domowych, to tu nastąpi czasowa obniżka podatku VAT z 23 do 8 procent. To rozwiązanie zostanie wprowadzone od stycznia do marca 2022 roku.

Zostanie także czasowo obniżona akcyza na prąd dla gospodarstw domowych do 0 procent. Zostanie także obniżony VAT z 23 do 8 procent od stycznia do marca.

Będą także wprowadzone oszczędności w administracji i w budżecie.