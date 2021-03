Policjanci z Kłobucka zatrzymali 58-latka, który – jak podaje śląska policja – zaatakował w miejscowym parku 16-latkę i zmusił ją do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Śledczy przypuszczają, że osób pokrzywdzonych przez tego mężczyznę może być więcej: proszą ofiary i świadków o zgłaszanie się.

Jak podaje na swoich stronach internetowych komenda wojewódzka w Katowicach, w ostatni wtorek do kłobuckiej komendy zgłosiła się kobieta ze zrozpaczoną nastoletnią córką: z rozmowy z matką wynikało, że gdy dziewczyna przechodziła przez park przy ulicy Topolowej w Kłobucku, podszedł do niej nieznany mężczyzna i przemocą doprowadził ją do poddania się tzw. innej czynności seksualnej.

"Kłobuccy policjanci bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali 58-letniego mieszkańca gminy Kłobuck" - relacjonuje śląska komenda i dodaje, że na podstawie materiału dowodowego przygotowanego przez funkcjonariuszy i prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 58-latka.

Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia.

Pokrzywdzonych może być więcej. Policja prosi o kontakt

Śląska komenda zaznacza, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pokrzywdzonych przez tego samego mężczyznę może być więcej.

Policjanci proszą więc o kontakt zarówno pokrzywdzonych, jak i ewentualnych świadków: mogą oni zgłaszać się do komendy powiatowej w Kłobucku przy ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, a także dzwoniąc na numer telefonu: 47 85 82 200.