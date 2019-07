Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 51-letni Mariusz K., który podejrzany jest o wielokrotne wykorzystanie dwóch dziewczynek w wieku poniżej 15 lat. Miało do tego dojść w jednej z miejscowości niedaleko Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku.

51-latek usłyszał zarzuty wielokrotnego doprowadzenia małoletnich poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do innych czynności seksualnych, prezentowania treści pornograficznych, jak również wykonanie czynności seksualnej w obecności dziecka.



Mężczyzna częściowo przyznał do winy. Prokuratura przesłuchała w tej sprawie świadków, a także posiada opinię sądowo-lekarską dotyczącą jednej z dziewczynek.



Do kontaktów z dziewczynkami miało dochodzić w okresie od 2018 do marca 2019 roku.



Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.