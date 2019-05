Wypożyczalnie samochodów wyrastają w naszym kraju jak grzyby po deszczu, a coraz więcej podróżnych jest zainteresowanych wynajęciem auta na lotnisku. Dlaczego warto korzystać z tego typu usług? Jakie są zalety wypożyczenia samochodu po przylocie?

Podróżuj swobodnie

Wynajęcie auta na lotnisku pozwala turystom bez problemu zwiedzać dany region kraju - posiadanie własnego środka transportu jest niezwykle komfortowe i uniezależnia podróżnych od zawodnej komunikacji publicznej. Wypożyczenie samochodu pozwala podróżować w pełni swobodnie - eksplorować tereny, które nie figurują w przewodnikach i nie znajdują się na popularnych szlakach turystycznych.

Wygodna podróż - postaw na auto z wypożyczalni

Auta udostępniane przez wypożyczalnie znajdujące się przy lotniskach zapewniają turystom maksymalny komfort - są bogato wyposażone, posiadają automatyczną klimatyzację, komputer pokładowy, tempomat, rozbudowany system poduszek powietrznych czy czujników lub kamer cofania. Przestronne vany zapewniają wiele miejsca nawet dla rodzin z dziećmi, a naszpikowane technologią suvy zaskakują nowoczesnymi rozwiązaniami, które zdecydowanie ułatwiają korzystanie z pojazdu.

Szeroki wybór aut

Carfree - wypożyczalnia samochodów w Poznaniu dysponująca rozbudowaną ofertą pojazdów, jest w stanie zaoferować modele spełniające oczekiwania szerokich grup klientów. Firma wypożycza zarówno kompaktowe auta o ekonomicznym spalaniu, takie jak wyposażony w 6 poduszek powietrznych Hyundai i10, który w mieście zużywa 6,0l/100 km, zaś na trasie jedynie 4,0l/100 km, a także przestronne i wygodne modele SUV. Klienci mają do dyspozycji między innymi model Kia Sportage, który jest wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 1,6 i mocy 132 koni mechanicznych.

Bezpiecznie do celu

Auta udostępniane przez wypożyczalnie są regularnie sprawdzane przez mechaników, którzy dbają o każdy aspekt techniczny i w razie potrzeby wymieniają niesprawne lub szwankujące części eksploatacyjne. Przed oddaniem pojazdu w ręce klientów, każde auto jest dokładnie sprawdzane w celu wykluczenia jakichkolwiek awarii, dzięki czemu podróże stają się maksymalnie bezpieczne. Wypożyczalnie z reguły oferują nowe roczniki pojazdów, co dodatkowo zwiększa komfort pasażerów i bezpieczeństwo jazdy.

Minimum formalności - wypożycz szybko i bez problemu

Wypożyczenie auta to szybki proces, który nie zajmuje wiele czasu. Żeby otrzymać kluczyki do pojazdu, wystarczy przedstawić prawo jazdy oraz drugi dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport. Wiele wypożyczalni wymaga również odpowiedniego wieku - najczęściej ukończenia 21 lat. Dodatkowe restrykcje mogą być związane z samymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów mechanicznych - zazwyczaj wymaga się posiadania prawa jazdy od co najmniej roku. Niemniej jednak sam proces związany z wypożyczeniem samochodu nie jest bardzo skomplikowany.