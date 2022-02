Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł skarbonkę z datkami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze skupu złomu na terenie Ołbina. 36-latkowi, który dopuścił się kradzieży w recydywie, grozi do 7,5 roku więzienia.

Sierż. szt. Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazał we wtorek, że działania policjantów pionu kryminalnego z komisariatu przy Rydygiera doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który ukradł skarbonkę z datkami klientów wystawioną w jednym z wrocławskich skupów złomu.

Zachowanie mężczyzny zasługuje na szczególne potępienie ze względu na kradzież pieniędzy, które mają być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego - podkreślił sierż. Noga.

36-latek był już wcześniej karany. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.