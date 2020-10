Trzy osoby zostały ranne w porannym wypadku na obwodnicy Trójmiasta. Stan jednej jest poważny. O poranku na wysokości Osowy doszło do zderzenia wojskowej ciężarówki z tirem.

Zdjęcie z miejsca wypadku / FBSerwis/GDDKiA /

Wstępne informacje policji wskazują na to, że w tył polskiej wojskiej ciężarówki uderzył tir. Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM, w wypadku brał udział z 33 dywizjonu rakietowego obrony powietrznej.



Jeden z żołnierzy - pasażer wojskiego auta - w stanie ciężkim trafił do szpitala.



Udało się już podnieść uszkodzonego tira, który teraz stoi na prawym pasie. Lewy pas jest już wolny. Daleko jednak do puszczenia ruchu samą obwodnicą. Drogowcy muszą czekać jeszcze na przyjazd ciężkiego sprzętu, który pomoże usunąć z drogi wojskową ciężarówkę.

Pojazdy są kompletnie zniszczone. Uszkodzony zostały także bariery ochronne, a na jezdnię, na odcinku kilkudziesięciu metrów, wylały się oleje i inne płyny eksploatacyjne.



Obwodnica Trójmiasta w kierunku autostrady A1 będzie zablokowana co najmniej do 10:00. W kierunku Łodzi jest potężny korek.



Ruch aktualnie jest puszczany drogą serwisową na wysokości stacji benzynowej.





Zdjęcie z miejsca wypadku / FBSerwis/GDDKiA /



Zdjęcie z miejsca zdarzenia /FBSerwis/GDDKiA /