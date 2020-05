Do niedzielnego poranka przerwano poszukiwania 3,5-letniego Kacpra, który w poniedziałek wieczorem zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Służby nadal nie natrafiły na żaden ślad dziecka.

Poszukiwania Kacpra (zdjęcie z 30 kwietnia) / Aleksander Koźmiński / PAP

Asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu poinformowała, że policyjni płetwonurkowie przerwali poszukiwania w rzece Kwisa. Akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona w niedzielę rano - zapowiedziała. Jak dodała, w sobotę grupy poszukujące chłopca nie natrafiły na żaden ślad. Sprawdzane było koryto rzeki Kwisa na odcinku od Parzyc do Osiecznicy. Równolegle przeczesywano teren wzdłuż rzeki na tym odcinku. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. dron oraz sprzęt straży pożarnej - dwa sonary oraz dwa roboty podwodne.

Poszukiwania 3,5-latka rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem. Przed zaginięciem chłopiec przebywał razem ze swoim ojcem na terenie ogrodów działkowych w Nowogrodźcu, które znajdują się niedaleko rzeki.



Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła we wtorek oficer prasowa bolesławieckiej policji.



Dotychczas służby przeszukały kilkaset hektarów terenu, w tym m.in. ogródki działkowe i tereny kolejowe oraz znaczny odcinek Kwisy.



Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu. W środę ojciec chłopca usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.



W chwili zaginięcia Kacper był ubrany w czarne spodnie typu bojówki, koszulkę w biało-czerwone poziome pasy z nadrukiem głowy Myszki Miki oraz szare sportowe buty.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu na numer telefonu 75 6496 200 lub 201.