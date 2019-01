Dziś po raz 27. gra dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału to "Pomaganie jest dziecinnie proste". Zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Do placówek trafić mają m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy i echokardiografy.

