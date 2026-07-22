250 tys. złotych za dyplom lekarza! Tyle kosztują studia na uczelni o. Rydzyka

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Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, założona przez o. Tadeusza Rydzyka, otwiera rekrutację na nowy kierunek lekarski. Koszt sześciu lat studiów medycznych wynosi aż 252 tys. zł.

Studia medyczne w Toruniu: Dyplom lekarza za 252 tys. zł na uczelni o. Rydzyka, fot. Waldemar_Sowinski

Studia medyczne w Toruniu: Dyplom lekarza za 252 tys. zł na uczelni o. Rydzyka, fot. Waldemar_Sowinski / Shutterstock

Nowy kierunek lekarski w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, znana z szerokiej oferty edukacyjnej, w tym dziennikarstwa, politologii czy informatyki, wprowadza do swojego programu studia medyczne. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na lekarzy w Polsce oraz zainteresowanie młodych ludzi prestiżowym i odpowiedzialnym zawodem.

Rekrutacja na kierunek lekarski obejmuje 80 miejsc. Uczelnia podkreśla, że studia są skierowane do osób, które chcą ratować zdrowie i życie innych oraz cieszyć się zaufaniem społecznym. To wyzwanie nie tylko intelektualne, ale także finansowe.

UW informuje o wynikach rekrutacji. Które kierunki najpopularniejsze? Uniwersytet Warszawski ogłosił 22 lipca wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz część pozostałych kierunków. Tegoroczny nabór przyniósł wysokie zainteresowanie kandydatów – według…

Wysokie czesne – inwestycja w przyszłość?

Jak informuje „Fakt”, czesne za jeden semestr studiów medycznych w Toruniu wynosi 21 tys. zł. Oznacza to, że za sześć lat nauki student zapłaci łącznie 252 tys. zł, zakładając, że opłaty nie wzrosną w kolejnych latach. To jedna z najwyższych stawek w kraju, choć – jak podkreślają eksperci – nie jest to najdroższa oferta na rynku prywatnych uczelni medycznych. W niektórych placówkach czesne przekracza nawet 30 tys. zł za semestr.

Wysokie koszty nie odstraszają kandydatów. Studia medyczne od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę miejsc na uczelniach publicznych. Dla wielu osób prywatne placówki są szansą na realizację marzeń o zawodzie lekarza, mimo konieczności poniesienia dużych wydatków.

Po tych studiach zarobisz 14 tys. zł brutto na start. Najbardziej opłacalne kierunki Wybór kierunku studiów często ma kluczowe znaczenie dla kariery zawodowej. Dane z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów pokazują, którzy absolwenci mogą liczyć na najwyższe pensje tuż po odebraniu dyplomu. Jaki kierunek okazał się liderem z…

Porównanie z innymi uczelniami

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie jest jedyną prywatną uczelnią oferującą kierunek lekarski. W Polsce działa kilka takich placówek, a ceny za studia medyczne wahają się od 20 do nawet 35 tys. zł za semestr. Wysokie czesne tłumaczone jest kosztami prowadzenia zajęć praktycznych, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz wyposażenia laboratoriów i sal dydaktycznych.

Studia medyczne to nie tylko nauka teorii, ale także liczne praktyki i zajęcia kliniczne. Uczelnie inwestują w nowoczesne zaplecze, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki zawodu. To wszystko przekłada się na wysokość opłat.

Więcej miejsc na studiach medycznych. Znamy nowe limity przyjęć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Zdrowia opublikowały nowy projekt rozporządzenia określający limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2026/2027. Łącznie przygotowano 10 705 miejsc na kierunku lekarskim oraz…

Prestiż i odpowiedzialność

Kierunek lekarski od lat uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i wymagających. Absolwenci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki, ale droga do dyplomu jest długa i kosztowna. Wysokie czesne to dla wielu inwestycja w przyszłość, która ma się zwrócić po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu.