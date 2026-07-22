250 tys. złotych za dyplom lekarza! Tyle kosztują studia na uczelni o. Rydzyka

Nowy kierunek lekarski w Toruniu
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, znana z szerokiej oferty edukacyjnej, w tym dziennikarstwa, politologii czy informatyki, wprowadza do swojego programu studia medyczne. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na lekarzy w Polsce oraz zainteresowanie młodych ludzi prestiżowym i odpowiedzialnym zawodem.
Rekrutacja na kierunek lekarski obejmuje 80 miejsc. Uczelnia podkreśla, że studia są skierowane do osób, które chcą ratować zdrowie i życie innych oraz cieszyć się zaufaniem społecznym. To wyzwanie nie tylko intelektualne, ale także finansowe.
Wysokie czesne – inwestycja w przyszłość?
Jak informuje „Fakt”, czesne za jeden semestr studiów medycznych w Toruniu wynosi 21 tys. zł. Oznacza to, że za sześć lat nauki student zapłaci łącznie 252 tys. zł, zakładając, że opłaty nie wzrosną w kolejnych latach. To jedna z najwyższych stawek w kraju, choć – jak podkreślają eksperci – nie jest to najdroższa oferta na rynku prywatnych uczelni medycznych. W niektórych placówkach czesne przekracza nawet 30 tys. zł za semestr.
Wysokie koszty nie odstraszają kandydatów. Studia medyczne od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę miejsc na uczelniach publicznych. Dla wielu osób prywatne placówki są szansą na realizację marzeń o zawodzie lekarza, mimo konieczności poniesienia dużych wydatków.
Porównanie z innymi uczelniami
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie jest jedyną prywatną uczelnią oferującą kierunek lekarski. W Polsce działa kilka takich placówek, a ceny za studia medyczne wahają się od 20 do nawet 35 tys. zł za semestr. Wysokie czesne tłumaczone jest kosztami prowadzenia zajęć praktycznych, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz wyposażenia laboratoriów i sal dydaktycznych.
Studia medyczne to nie tylko nauka teorii, ale także liczne praktyki i zajęcia kliniczne. Uczelnie inwestują w nowoczesne zaplecze, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki zawodu. To wszystko przekłada się na wysokość opłat.
Prestiż i odpowiedzialność
Kierunek lekarski od lat uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i wymagających. Absolwenci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki, ale droga do dyplomu jest długa i kosztowna. Wysokie czesne to dla wielu inwestycja w przyszłość, która ma się zwrócić po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu.