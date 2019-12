Senat zgłasza zastrzeżenia do ustawy o Funduszu Solidarnościowy. Chodzi o przepisy dopuszczające finansowanie między innymi trzynastych emerytur ze środków, które pierwotnie miały być przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Baranowski / RMF FM

Podczas posiedzenia komisji rodziny senatorowie wyrazili wątpliwość dotyczącą terminu wejścia w życie niektórych przepisów - na przykład tych dotyczących finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego z Funduszu. Zmiany miałyby obowiązywać od nowego roku, a to oznacza, że prezydent nie miałby zagwarantowanych w konstytucji 21 dni na podjęcie decyzji, czy podpisać ustawę.

Co więcej, ustawa odnosi się do przepisów, które nie istnieją, bo dopuszcza finansowanie "trzynastek" dla emerytów z Funduszu, choć nie istnieje żadna ustawa gwarancja corocznego ich wypłacania, to tylko obietnica PiS.

Legislatorzy zwracają też uwagę, że projekt nie był właściwie konsultowany.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Sejm przyjął ustawę w sprawie o finansowaniu 13. emerytur



Środowiska osób niepełnosprawnych - podczas posiedzenia senackiej komisji - domagają się poprawki, która zagwarantuje, że środki z Funduszu w całości zostaną przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Fundusz Solidarnościowy zamiast Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia 2019 roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.