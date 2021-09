Osiem koncertów znalazło się w programie rozpoczynającego się w czwartek w Gdańsku 11. Lotos Siesta Festival. Jedną z gwiazd imprezy będzie multiinstrumentalista Richard Bona, który wystąpi z pianistą Alfredo Rodriguezem.

Na Lotos Siesta Festival pojawi się też Ive Greice. Będzie to pierwszy koncert w Polsce brazylijskiej wokalistki. Artystka zaprezentuje się publiczności w niedzielę, na zakończenie festiwalu.

W sylwetce artystki zamieszczonej na stronie internetowej festiwalu podano, że wychowała się ona na sztuce takich mistrzów piosenki autorskiej jak Milton Nascimento, Caetano Veloso czy Gilberto Gil, ale też w znacznym stopniu sama pisze swój repertuar.

"Ive przyjechała do Portugalii zaledwie trzy lata temu, a już jej piosenki zdobią popularne tam seriale. Już mieszkająca czasem w Lizbonie Madonna zdążyła zaprosić Ive, by zaśpiewała na jej urodzinowym przyjęciu w Nowym Jorku, już wędruje ze swoją muzyką po całej Europie, po Azji, wraca z koncertami do Brazylii" - czytamy w biogramie wokalistki.

Kolejna artystka, która wystąpi na Lotos Siesta Festival, to Lucia de Carvalho. Urodzona w Angoli, wychowana we Francji, pełnymi garściami czerpie z folkloru Brazylii i tam też, obok Paryża i Luandy, powstała jej ostatnia płyta "Kuzola", co w macierzystym języku artystki znaczy "Zakochanie".

Przed miłośnikami muzyki świata pokaże się także w Gdańsku Elida Almeida. Uczestniczyła ona w ubiegłorocznej edycji festiwalu w gronie wielkich artystów kabowerdyjskich składających hołd Cesarii Evorze, ale wtedy mogła zaśpiewać zaledwie trzy i w dodatku nie własne piosenki. Zwyciężczyni nagrody "Odkrycie Radia France Internationale" pochodzi z Santiago, największej spośród Wysp Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim. Almeida wystąpi na festiwalu dwa razy.

W koncercie, w ramach stałego, festiwalowego cyklu "Noc fado" wystąpi zaś młoda, lizbońska artystka Silvana Peres.



Dwa koncerty na Lotos Siesta Festival zaplanował Richard Bona, któremu towarzyszyć będzie kubański pianista Alfredo Rodriguez.

Richard Bona jest multiinstrumentalistą. W swojej karierze 53-letni kameruński muzyk współpracował z takimi gwiazdami jazzu jak Bobby McFerrin, Wynton Marsalis, Joe Zawinul oraz Pat Metheny.

Festiwalowe koncerty odbędą się siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na wyspie Ołowianka, klubach Parlament i Stary Maneż oraz restauracji Piwnica Rajców.

Pomysłodawcą festiwalu jest dziennikarz Marcin Kydryński, który prowadził przez wiele lat w radiowej Trójce audycję "Siesta", poświęconą muzyce z różnych stron świata.

Pierwszy Siesta Festival w 2011 r. został zorganizowany dla uczczenia 10-lecia tego programu. Audycja miała początkowo charakter jazzowy, z czasem zaczęła prezentować muzykę z różnych zakątków globu, aby następnie przedstawiać fado i tradycję luzofońską związaną z Portugalią i państwami będącymi dawniej koloniami portugalskimi.