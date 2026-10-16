„Zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy”. Premier Węgier stanowczo po szczycie UE

RMF24

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Premier Węgier Peter Magyar po dwudniowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli oświadczył, że Węgry „odniosły sukces w każdej kwestii kluczowej dla kraju”. Odniósł się też do debaty o migracjim stwierdzając, że „masowa migracja stanowi poważne zagrożenie społeczne, gospodarcze i dla bezpieczeństwa w całej Europie”.

„Węgierski interes zwyciężył”

Peter Magyar we wpisie na Facebooku po unijnym szczycie w Brukseli ocenił, że węgierskie interesy przeważyły we wszystkich istotnych sprawach.

Co najważniejsze, po dwóch dniach niezwykle intensywnych negocjacji mogłem stanąć z dumą, wiedząc, że w każdej istotnej kwestii węgierski interes zwyciężył – powiedział premier w zamieszczonym w sieci nagraniu.

Magyar stanowczo o polityce migracyjnej

Odnosząc się do debaty na temat migracji, Magyar stwierdził, że „każdy widzi już, że wcześniejsza błędna, pobłażliwa polityka nie może być kontynuowana, ponieważ masowa migracja stanowi poważne zagrożenie społeczne, gospodarcze i dla bezpieczeństwa w całej Europie”.

Dodał, że na marginesie szczytu rozmawiał z liderami Europejskiej Partii Ludowej oraz przedstawicielami państw członkowskich, opowiadając się za zaostrzeniem unijnych przepisów imigracyjnych.

Premier Węgier postawił warunek ws. unijnego budżetu

Magyar wspomniał również, że „najtrudniejsza i najdłuższa debata” podczas szczytu UE dotyczyła polityki energetycznej, która zagraża konkurencyjności Unii Europejskiej.

Zaznaczył, że Węgry zaakceptują nowy, siedmioletni budżet UE tylko pod warunkiem otrzymania wszystkich należnych im środków na rozwój oraz utrzymania w pełnej wysokości funduszy przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną i politykę spójności.

Mamy za sobą ważny, merytoryczny szczyt UE, który pokazał, że potrafimy skuteczniej niż dotychczas reprezentować interesy węgierskiego społeczeństwa i węgierskich przedsiębiorstw; nie poprzez weta, lecz dzięki budowaniu autentycznych sojuszy – podsumował premier Węgier.