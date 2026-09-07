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Wyszli na ulice po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Protest w Berlinie

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 7 września (23:49)

Kilka tysięcy osób zgromadziło się w poniedziałek wieczorem przed Bramą Brandenburską w Berlinie na proteście przeciwko prawicowo-populistycznej Alternatywie dla Niemiec - AfD. Demonstrację zorganizowały organizacje pozarządowe dzień po zdecydowanym zwycięstwie tej partii w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu.

Wyszli na ulice po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Protest w Berlinie
Protest w Berlinie przeciwko AfD (Fot. CLEMENS BILAN) /PAP/EPA

Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około 5 tys. osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na ok. 14 tys.

Kilka tysięcy osób protestowało przeciwko AfD

Demonstranci nieśli m.in. transparenty z hasłami „Faszyzm nie jest alternatywą” oraz „Powstrzymać nazistów z AfD! Skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi”. Tłum skandował również: „Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi”.

Do manifestacji przeciwko AfD doszło w poniedziałek także w położonym pod Berlinem Poczdamie. Wzięło w niej udział kilkaset osób.

Tryumf AfD w Saksonii-Anhalcie

W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów. Antyestablishmentowe ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Jeśli to się powiedzie, to AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na poziomie kraju związkowego


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: AfD
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