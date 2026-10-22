„Wspólne podejście do człowieczeństwa”. Tusk z wizytą w Indiach

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Dzięki podniesieniu relacji Indii z Polską do rangi partnerstwa strategicznego nasza współpraca przez ostatnie dwa lata nabrała prędkości – podkreślił w czwartek premier Indii Narendra Modi podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Polski Donaldem Tuskiem.

Premier Indii o wspólnym „podejściu do człowieczeństwa”

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tuskiem, który od środy przebywa z wizytą w Indiach, Narendra Modi poinformował, że z szefem polskiego rządu podjął kilka decyzji, które mają na celu dalsze wspieranie i wzmacnianie partnerstwa polsko-indyjskiego.

Jak dodał, dzięki m.in. Programowi Wymiany Młodzieżowej im. Jamsaheba z Nawanagaru w przyjaźń między narodami wprowadzane są kolejne pokolenia.

Przyjaźń polsko-indyjska nie jest oparta tylko na relacjach dyplomatycznych, ale także na naszym wspólnym podejściu do człowieczeństwa, serdeczności i współczucia wobec innych – zauważył Modi.

Partnerstwa Polski i Indii

Premier Indii podkreślił, że jest „szczególnie szczęśliwy” z tego powodu, że premier Tusk przyjechał do Indii wraz z szeroką delegacją biznesową.

Mam nadzieję, że nasze zespoły będą razem pracować tak, aby stworzyć zaufane łańcuchy dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że nasze wspólne cele podwojenia wzajemnego handlu dwustronnego na pewno osiągną sukces – mówił premier Indii. Dodał, że Polska i Indie będą tworzyć kolejne partnerstwa, m.in. w obszarze krytycznych minerałów, surowców oraz gazyfikacji węgla.

Modi zaznaczył, że „zarówno Polska, jak i Indie wierzą w zasadę nadrzędności prawa oraz demokracji”, dlatego też należy wzmacniać instytucje, które wspierają rozwój w tym zakresie.

Pamiętajmy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Będziemy wspierać każde dążenie w kierunku wypracowania pokoju – zadeklarował premier Indii.