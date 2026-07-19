Wojna frakcji w PiS. Apel Kaczyńskiego: Wróg jest w innym miejscu

RMF24

W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Prezes Jarosław Kaczyński wezwał do opanowania emocji i zakończenia publicznych sporów, które – jak podkreślił – tylko wzmacniają przeciwników partii. „Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce” – napisał Kaczyński w mediach społecznościowych.

W ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w centrum politycznej burzy. W niedzielę Jarosław Kaczyński, prezes partii, wystosował apel do swoich współpracowników. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do polityków PiS o „chwilę oddechu i łyk zimnej wody”. Jak podkreślił, publiczne spory i polemiki tylko dostarczają satysfakcji politycznym oponentom.

Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? – pytał lider ugrupowania.

Uchwała kierownictwa i ultimatum dla parlamentarzystów

W środę kierownictwo PiS podjęło uchwałę, która zobowiązuje wszystkich działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi przede wszystkim o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, zapowiedział, że ci, którzy nie podporządkują się decyzji, zostaną objęci procedurą wykluczenia z partii. Termin na podjęcie decyzji przez parlamentarzystów upływa już 23 lipca.

Według informacji PAP, do piątku około 130 parlamentarzystów złożyło deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń. Jednak nie wszyscy są gotowi na taki krok – członkowie „Rozwoju Plus” deklarują, że nie zamierzają opuszczać swojej organizacji, a sam Mateusz Morawiecki podkreśla, że „budowa Wielkiej Polski” pozostaje celem stowarzyszenia.

Czy PiS grozi rozłam?

Media społecznościowe zalała fala polemicznych wpisów polityków różnych frakcji PiS. Widać wyraźnie, że w partii ścierają się różne wizje przyszłości. Jarosław Kaczyński nie ukrywa, że w ugrupowaniu są osoby, które „rozbijają partię”, ale są też tacy, którzy chcą jej jedności i siły.

Spotkanie na szczycie i deklaracje lojalności

W piątek wieczorem doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, określił rozmowę jako spokojną, choć nie przyniosła ona rozstrzygnięcia kluczowych kwestii. Sam Morawiecki zapewniał w mediach społecznościowych o swojej lojalności wobec prezesa i obozu patriotycznego: „Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim”.

Były premier podkreślił, że prawica powinna budować mosty, a nie mury, a siłą ugrupowania są różne doświadczenia i wrażliwości. „Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury” – napisał Morawiecki.

List otwarty i apel o jedność

Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego skierowali do prezesa PiS list, w którym deklarują, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów.