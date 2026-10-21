Wiceszef polskiego MSZ w Teheranie. „Odbył konsultacje polityczne”

O wizycie wiceministra Wojciecha Zajączkowskiego w siedzibie irańskiego MSZ w Teheranie poinformował polski resort spraw zagranicznych we wpisie w serwisie X.
We wpisie na platformie X ministerstwo przekazało, że Zajączkowski w środę złożył wizytę w Teheranie, gdzie „odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu”.
„Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim. Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji” - przekazało MSZ.
Resort dodał, że spotkania w stolicy Iranu „były także okazją do otwartej wymiany opinii na temat wspólnych wyzwań oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy”.