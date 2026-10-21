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Wiceszef polskiego MSZ w Teheranie. „Odbył konsultacje polityczne”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (16:19)

Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przeprowadził w Teheranie rozmowy na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz w rejonie Zatoki Perskiej - poinformował w środę resort dyplomacji. „Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji” - dodało MSZ.

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Wiceszef polskiego MSZ w Teheranie. „Odbył konsultacje polityczne”
Wiceminister Zajączkowski w środę złożył wizytę w Teheranie, gdzie odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu. Fot. MSZ /materiały udostępnione

O wizycie wiceministra Wojciecha Zajączkowskiego w siedzibie irańskiego MSZ w Teheranie poinformował polski resort spraw zagranicznych we wpisie w serwisie X.

We wpisie na platformie X ministerstwo przekazało, że Zajączkowski w środę złożył wizytę w Teheranie, gdzie „odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu”.

„Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim. Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji” - przekazało MSZ.

Resort dodał, że spotkania w stolicy Iranu „były także okazją do otwartej wymiany opinii na temat wspólnych wyzwań oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy”.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iran MSZ

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