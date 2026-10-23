Ważna zmiana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Posłowie złożyli projekt

RMF24

W Sejmie został dziś złożony poselski projekt dotyczący rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.

Za projekt odpowiada Partia Razem, ale zaangażowany w tę sprawę jest Paweł Śliz z Polski 2050, który ma być jednym z wnioskodawców. Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że pod ustawą podpisał się cały klub parlamentarny Polska 2050, a także jeden poseł z Centrum i część polityków stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Ustawa zakłada rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zgodnie z proponowanymi przepisami prokurator generalny miałby być powoływany przez Sejm większością 3/5 głosów za zgodą Senatu, na 6-letnią kadencję, bez możliwości jej ponowienia.

Parlament mógłby odwołać taką osobę na wniosek premiera lub Krajowej Rady Prokuratury.

Do czasu powołania nowego prokuratora generalnego tę funkcję sprawowałby tymczasowo prokurator krajowy.

Ministrowie sprawiedliwości pełnią równocześnie funkcję prokuratora generalnego od 1990 roku. Jedynym okresem, kiedy minister sprawiedliwości nie był prokuratorem generalnym, były lata 2010-16.