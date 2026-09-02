Posłowie ukarani za wtargnięcie do prokuratury

RMF24

Pięcioro posłów – czworo z PiS i jeden z Rozwoju Plus – zostało ukaranych przez sejmową komisję etyki upomnieniem za ich zachowanie w gmachu Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. O ich ukaranie, m.in. za wtargnięcie do PK, wnioskował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Kara dla parlamentarzystów prawicy to konsekwencja wydarzeń z 20 maja tego roku. Tomasz Sakiewicz był wówczas przesłuchiwany w charakterze świadka w siedzibie PK. Na miejscu pojawili się wtedy pracownicy TV Republika i kilkoro posłów PiS (Rozwój Plus jeszcze wtedy oficjalnie nie istniał – przyp. red.). Do strefy ochronnej siedziby PK miał ich wprowadzić zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek (potem zawieszony w czynnościach służbowych).

Co posłowie PiS robili w gmachu Prokuratury Krajowej?

Prokurator krajowy skierował do marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań w związku z podejrzeniem „rażącego naruszenia Zasad Etyki Poselskiej” przez pięcioro posłów PiS:

Krzysztofa Lipca (obecnie Rozwój Plus),

Macieja Małeckiego

Jana Mosińskiego

Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom

Andrzeja Śliwkę

Prokurator krajowy wskazał, że posłowie PiS „wtargnęli do budynku PK, a następnie nie opuszczali go mimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej”, którzy zgodnie z przepisami ochraniają m.in. gmach PK. Prokurator krajowy zaznaczył, że posłowie pokonali bramki wejściowe „w sposób nieautoryzowany, bez wymaganej zgody i z pominięciem obowiązujących procedur”, a następnie „rozeszli się po siedzibie PK” i poruszali się po niej „przez kolejne kilkadziesiąt minut”, „bez wymaganej autoryzacji oraz bez respektowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa”.

Upomnienie Komisji Etyki Poselskiej

W środę sprawą zachowania posłów zajęła się sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. Ewa Schädler (Polska 2050) przekazała, że piątka polityków została ukarana upomnieniem. Dodała, że na posiedzenie komisji stawiło się czworo posłów PiS, nie było natomiast Krzysztofa Lipca.

Według Schädler posłowie tłumaczyli, że weszli do siedziby PK z interwencją poselską, a pracownicy TV Republika nie wchodzili razem z nimi.

Zdaniem prokuratora krajowego nie było podstaw do przeprowadzenia przez posłów PiS interwencji ani kontroli poselskiej, a ponadto „interwencja lub kontrola poselska powinny być wykonywane w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem porządku obowiązującego w danej instytucji”.

Jak można ukarać posła?

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.

Przesłuchanie Sakiewicza

Redaktor naczelny TV Republika został w maju wezwany do PK w związku z informacjami, że podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przebywa obecnie w USA, będzie komentatorem politycznym tej stacji.