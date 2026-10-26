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PiS zgłasza projekt ustawy, „żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (10:51)

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło projekt ustawy wprowadzającej 8-proc. stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe oraz 5-proc.VAT na energię elektryczną i cieplną.

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PiS zgłasza projekt ustawy, „żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach”
Przemysław Czarnek, fot. Adam Warżawa /PAP

Prezentację projektu zapowiadał podczas sobotniej konferencji eksperckiej „Nadchodzi najdroższa zima w historii” wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W poniedziałek podczas konferencji prasowej polityk przekazał szczegóły projektu ustawy.

Proponujemy stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pelet 8 proc. - powiedział Czarnek.

Jego zdaniem dzięki temu „węgiel będzie tańszy; tak jak i brykiet, będzie tańszy od 250 do 300 zł za tonę”.

Kolejną propozycją w projekcie jest 5-proc. stawka VAT na energię elektryczną i ciepło. W opinii polityka da to oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny do 70 zł.

To jest pakiet tanie ogrzewanie 1.0, który trzeba włączyć już natychmiast (...), żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach, a także u mikroprzedsiębiorców — podkreślił Czarnek.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: VAT pis

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