PiS zgłasza projekt ustawy, „żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach”

Prezentację projektu zapowiadał podczas sobotniej konferencji eksperckiej „Nadchodzi najdroższa zima w historii” wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W poniedziałek podczas konferencji prasowej polityk przekazał szczegóły projektu ustawy.
Proponujemy stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pelet 8 proc. - powiedział Czarnek.
Jego zdaniem dzięki temu „węgiel będzie tańszy; tak jak i brykiet, będzie tańszy od 250 do 300 zł za tonę”.
Kolejną propozycją w projekcie jest 5-proc. stawka VAT na energię elektryczną i ciepło. W opinii polityka da to oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny do 70 zł.
To jest pakiet tanie ogrzewanie 1.0, który trzeba włączyć już natychmiast (...), żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach, a także u mikroprzedsiębiorców — podkreślił Czarnek.