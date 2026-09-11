PiS z najniższym poparciem od 2023 roku, Konfederacja zyskuje [SONDAŻ]

RMF24

Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się we wrześniu 2026 roku, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na KO zagłosowałoby 26,1 proc. zadeklarowanych uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość notuje najniższy wynik od wyborów w 2023 roku – poparcie dla tej partii spadło do 15 procent. Trzecią siłą w Sejmie byłaby Konfederacja z wynikiem 14,8 procent.

Partia Jarosława Kaczyńskiego z najniższym poparciem od 2023 roku (fot. Radek Pietruszka)

Partia Jarosława Kaczyńskiego z najniższym poparciem od 2023 roku (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Stabilizacja na szczycie, spadki i wzrosty w środku stawki

Jak podkreśla CBOS, wrzesień to drugi miesiąc z rzędu, w którym Koalicja Obywatelska utrzymuje się na stabilnym poziomie poparcia. W porównaniu do sierpnia ugrupowanie zanotowało minimalny wzrost o 0,3 punktu procentowego.

Trudno jednak mówić o wyraźnej poprawie notowań KO – komentują autorzy badania.

Znacznie gorzej radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 1,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i uzyskała 15 proc. poparcia. To najniższy wynik PiS od wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, która może pochwalić się wzrostem poparcia o 1,8 punktu procentowego – obecnie na to ugrupowanie zagłosowałoby 14,8 proc. respondentów.

Kto jeszcze przekroczyłby próg?

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej (7,8 proc.), Razem (6,1 proc.) oraz Nowa Lewica (5,9 proc.). Warto zwrócić uwagę na wzrosty obu lewicowych ugrupowań – Razem zyskało 1,7 punktu procentowego, a Nowa Lewica aż 2,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia.

Poniżej progu wyborczego znalazły się m.in. Rozwój Plus, ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego (3,7 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,5 proc.), Polska 2050 RP (0,8 proc.) oraz Unia Centrum (0,1 proc.). Inne partie wskazało 0,7 proc. respondentów.

Frekwencja i niezdecydowani

Udział w wyborach zadeklarowało 73,9 proc. ankietowanych – to niemal identyczny wynik jak w sierpniu. 14,3 proc. wyborców wciąż nie wie, na kogo odda swój głos, a 2,2 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

O badaniu

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 7-9 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc.) oraz internetowych (CAWI – 20 proc.). Wyniki zostały przeliczone z zastosowaniem tzw. wagi wyborczej, uwzględniającej deklaracje udziału w wyborach i preferencje partyjne.

Wyniki sondażu pokazują, że na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi scena polityczna w Polsce pozostaje niezwykle dynamiczna, a walka o głosy wyborców wciąż trwa.