Obajtek usłyszał zarzuty. Czarnek: Ratuje polskość

RMF24

Warszawska prokuratura okręgowa postawiła zarzuty Danielowi Obajtkowi, byłemu prezesowi Orlenu i obecnemu europosłowi PiS. Sprawa dotyczy wycofania ze sprzedaży jednego z numerów tygodnika „Nie” oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań. Przed siedzibą prokuratury pojawili się politycy PiS i zwolennicy partii, by okazać Obajtkowi wsparcie.

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS, stawił się w warszawskiej prokuraturze, by usłyszeć zarzuty w dwóch głośnych sprawach. Przed wejściem do budynku zebrała się grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym wiceprezes partii Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Dariusz Matecki, Michał Woś oraz Waldemar Buda. Towarzyszyli im liczni zwolennicy, którzy krzyczeli: „Brawo Daniel Obajtek, wszyscy jesteśmy Obajtkami”.

Czarnek przekonywał, że Obajtek „ratuje polskość”, a wszyscy, którzy przekraczają prawo, powinni patrzeć na niego jako na przykład.

Wszyscy możecie być normalnymi, dobrymi Polakami. Wszyscy mamy obowiązek przeciwstawić się złu – mówił wiceprezes partii.

Obajtek nie krył wzruszenia i wdzięczności wobec zebranych.

Każdy człowiek, który ma w sobie odrobinę godności, zachowałby się tak, jak ja. Bo nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne – podkreślił były prezes Orlenu.

Ja urodziłem się i jestem „pokoleniem JP2”. Różnie w życiu bywało, różnie, ale Jan Paweł II jest największym z Polaków i nie będzie szczujnia drukować okładek z krzywdzeniem Jana Pawła II, nie będzie szczujnia drukować okładek, gdzie jest bezczeszczenie krzyża i nie ma na to zgody - podkreślił Obajtek.

Zarzuty wobec byłego prezesa Orlenu

Prokuratura wezwała Daniela Obajtka, by przedstawić mu zarzuty w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy decyzji o wycofaniu ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego z numerów tygodnika „Nie” w marcu 2023 roku. Obajtek już wcześniej tłumaczył, że był to numer obrażający uczucia religijne, krzyż i postać Jana Pawła II.

Druga sprawa to podejrzenie składania fałszywych zeznań przed sądem. Chodzi o proces zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia przez dziennikarza Grzegorza Jakubowskiego. Jakubowski zarzucił Obajtkowi kłamstwo podczas rozprawy 11 maja 2023 roku. Kluczowym dowodem ma być nagranie z 2018 roku, ujawnione przez portal Onet, które rzekomo potwierdza nieformalne kontakty Obajtka z dziennikarzem Piotrem Nisztorem – wbrew temu, co zeznał w sądzie.

Po usłyszeniu w prokuraturze zarzutów Obajtek poinformował, że nie przyznał się do winy. Jego obrona wskazała też, że odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym.

Oczywiście odmówiłem składania (wyjaśnień – przyp. red.), nie przyznaję się do zarzucanych mi celów. Pan prokurator, jaki zbieg okoliczności, że pan prokurator awansował przed postawieniem mi zarzutów - mówił europoseł.

Kulisy afery: podsłuchy, nagrania i polityczne tło

Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji Onetu, który ujawnił, że w gabinecie Obajtka, gdy kierował Orlenem, założono podsłuch. Portal dotarł także do nagrania rozmowy Obajtka z Nisztorem, w której dziennikarz miał prosić o pracę dla swojej żony, a rozmowa dotyczyła również tematów politycznych niewygodnych dla ówczesnego rządu PiS.

Co ciekawe, prokuratura 28 czerwca 2026 roku wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przełamania zabezpieczeń i założenia podsłuchu. Postanowienie wydano na podstawie art. 17 par. 1 p. 1 kpk: „czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia”. Niezależnie od tego toczy się postępowanie wobec Obajtka dotyczące składania fałszywych zeznań.

Sam Obajtek twierdzi, że nagrania są zmanipulowane i montowane, a cała sprawa to „nic innego, jak tylko i wyłącznie zemsta”. Wskazuje też, że dziennikarz Piotr Nisztor „codziennie tropi afery tego rządu”.