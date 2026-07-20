Nowy ranking zaufania CBOS. Prezydent na czele, Tusk i Trzaskowski z największymi spadkami

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w najnowszym rankingu zaufania do polityków – ufa mu aż 55 proc. badanych. Tymczasem premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski notują w lipcu największe spadki. CBOS wskazuje, że przyczyną może być afera w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, prezydent Karol Nawrocki pozostaje niekwestionowanym liderem rankingu zaufania do polityków. Ufa mu już 55 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem. Poziom nieufności wobec głowy państwa spadł do 33 proc. To już drugi miesiąc z rzędu, gdy notowania prezydenta idą w górę.

Wicepremierzy Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Na kolejnych miejscach uplasowali się wicepremierzy: Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Obaj cieszą się zaufaniem 41 proc. respondentów. W przypadku szefa MON odnotowano jednak spadek zaufania o 4 punkty procentowe, a szefa MSZ – o 1 punkt.

Rośnie także nieufność wobec obu polityków. Szefowi MON nie ufa 32 proc. badanych, a 16 proc. wyraża obojętność. Szefowi MSZ nie ufa 26 proc., a 12 proc. deklaruje obojętność.

Bosak i Zandberg z przewagą zaufania

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz lider partii Razem Adrian Zandberg to politycy, którzy również mogą pochwalić się przewagą zaufania nad nieufnością. Bosakowi ufa 38 proc. badanych, Zandbergowi – 32 proc. W obu przypadkach notowania pozostają stabilne.

Tusk i Trzaskowski z największymi spadkami

Największe spadki zaufania w lipcu odnotowali premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefowi rządu ufa już tylko 32 proc. badanych Polaków (spadek o 6 punktów), a nieufność wobec niego wzrosła do 53 proc. Podobny trend dotyczy Trzaskowskiego – zaufanie spadło do 34 proc., a nieufność wzrosła do 48 proc. CBOS wskazuje, że przyczyną może być afera w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Braun, Mentzen, Czarzasty i inni – mieszane notowania

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zanotował wzrost zaufania o 4 punkty procentowe (25 proc.), choć nieufność wobec niego nadal pozostaje wysoka (51 proc.). Sławomir Mentzen (Konfederacja) cieszy się zaufaniem 32 proc. badanych, ale aż 40 proc. mu nie ufa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) ma 29 proc. zaufania i 39 proc. nieufności. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska – 25 proc. zaufania i 35 proc. nieufności.

Kaczyński i Morawiecki – liderzy nieufności

Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) oraz prezes Jarosław Kaczyński pozostają w czołówce polityków, którym Polacy nie ufają. Morawieckiemu nie ufa 50 proc. badanych, a Kaczyńskiemu – aż 54 proc., choć w jego przypadku odnotowano niewielki spadek nieufności.

Ministrowie z rządu pod kreską

Wśród ministrów rządu Donalda Tuska zaufanie spada. Najbardziej dotyczy to ministra finansów Andrzeja Domańskiego (19 proc. zaufania), szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (21 proc.), minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (17 proc.) oraz ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski (16 proc.). CBOS zwraca uwagę na wysoką polaryzację wokół ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka – 26 proc. zaufania i 28 proc. nieufności, przy aż 31 proc. deklarujących nieznajomość tej postaci.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych Polaków w dniach 2-12 lipca 2026 roku.